عضو بالكنيست الإسرائيلي يوضح لـCNN سبب انهيار الهدنة مع حماس

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(CNN)-- قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة وعضو الكنيست، داني دانون، إن إمكانية تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل انهارت بعد عدم تقديم حركة حماس أسماء النساء والأطفال الذين لديهم.

جاء ذلك في تصريحات لدانون مع الزميل جيم أكوستا لـCNN حيث قال: "رأينا أكثر من 100 رهينة يعودون إلى عائلاتهم، معظمهم من النساء والأطفال. لسوء الحظ، اختارت حماس وقف هذا النوع من الاتفاق الذي أبرمناه معهم. لم يكونوا على استعداد لإرسال أسماء النساء والأطفال إلينا".

وبين دانون أن إسرائيل قد تواصل الانخراط في مفاوضات الرهائن مع حماس، قائلا: "قررت الحكومة أننا نؤيد هذا النوع من الاتفاق. وبالمناسبة، سنكون على استعداد لتمديده دون أي تصويت حكومي، وأرادت الحكومة الاستمرار، وكانت حماس هي التي قررت عدم القيام بذلك".

ونفى دانون أيضًا ما ورد بتقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي زعم أن الحكومة الإسرائيلية كانت على علم بهجوم حماس قبل عام من وقوعهـ حيث قال: "كنا نعلم بنية حماس غزو إسرائيل، لكننا لم نكن نعلم متى سيحدث ذلك وبأي صفة. لدينا الكثير من التهديدات في إسرائيل".