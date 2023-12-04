نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته وشرطة الحدود الإسرائيلية قتلت مسلحين اثنين مشتبه بهما، ليلة الأحد، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات مكافحة الإرهاب استهدفت خلية إرهابية قامت بإطلاق النار بشكل متكرر على القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية، ما أدى إلى مقتل إرهابيين اثنين وإصابة عدد آخر، ليلة الأحد".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد القتيلين هو عماد علاء نزال (29 عامًا)، وأنه "نفذ عددًا من هجمات إطلاق النار مؤخرا ضد قوات الأمن".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص خلال توغل عسكري إسرائيلي في قلقيلية، لكنها لم تؤكد هويتيهما. وقالت إن الجيش الإسرائيلي أخذ جثتي الرجلين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 29 مشتبهًا به في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية على يد القوات الإسرائيلية ومستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 256 قتيلا.

في الوقت نفسه، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في مداهمة إسرائيلية لمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن إحدى الإصابات ناجمة عن ذخيرة حية.

وأظهرت مقاطع فيديو من المنطقة، الواقعة في الضفة الغربية، اشتباكات بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على العملية.