نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

وزير خارجية لبنان يعلق لـCNN على خطاب نصرالله.. وهذا ما قاله عن مقتل مدنيين لبنانيين بـ"درون" إسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض وزير الخارجية اللبناني الأسبق رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إعلان حركة "حماس" تأسيس تشكيل "طلائع طوفان الأقصى"، وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على هذا الرفض مشيدا بـ"الموقف الرجولي" ومؤكدا أن حماس وحزب الله "وجهان لعملة واحدة".

وكتب باسيل عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نرفض بالمطلق إعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعتبر أن أي عمل مسلح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية".

وأردف رئيس التيار الوطني الحر قائلا: "نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما أجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان. لبنان صاحب حق يقوى "بمقاومته الوطنية" لإسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من أراضيه".

وتابع باسيل: "يجب أن يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع أن نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات".

وعلّق أدرعي على تغريدة باسيل بالقول: "تأخرت كتير يا جبران.. استوقفتني تغريدة لجبران باسيل يعارض دعوة حماس داعش لفلسطينيين في لبنان إلى الانتساب إلى ما يسمى طلائع طوفان الأقصى"، على حد تعبيره.

وأردف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "صراحة موقف "رجولي" قلّ مثيله في دولة لبنان الحالي في ظل دولة إيران لاند"، حسب قوله.

وأضاف أدرعي قائلا: "للتذكير حماس لاند ما هي الا امتداد وانبثاق الى ما سميته "مقاومة وطنية".. معقول يا جبران، اتكذب الكذبة وتصدقها؟ أي مقاومة وأي وطنية؟"، وأردف: " ولمعلوماتك نص اتفاق الطائف في مادته الثانية على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، اتحداك أن تطالب بذلك أو... "في لاند بسمنة ولاند بزيت"؟ حزب الله وحماس وجهان لعملة واحدة والدليل ما يحصل في الجنوب الآن"، على حد قوله.

وكانت حركة "حماٍس" في لبنان قد أعلنت تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" وفقا لبيان نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، الإثنين.

وجاء في بيان "حماس": "تعلن حركة المقاومة الإسلاميّة - حماس في لبنان، تأسيس وإطلاق "طلائع طوفان الأقصى". فيا أبناء شعبنا، أيّها الشباب والرّجال الأبطال، انضمّوا إلى طلائع المقاومين، وشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك"، وفقا للحركة.