الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن "المعارك العنيفة مستمرة" بين قواته ومقاتلي"حماس"، وأضاف أن "إحدى هذه المعارك وقعت بعد أن دخل جنود من اللواء 401 إلى مبنى في شمال غزة، حيث واجهوا مقاتلي (حماس) الذين فتحوا النار على الجنود".

وذكر البيان أن "الرقيب أول (احتياط) بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوا نيدهام قُتلا خلال القتال، وأصيب جنديان أيضا، فيما قتل مسلحين من (حماس) في المعركة".

وكانت الهدنة التي دامت 7 أيام بين "حماس" وإسرائيل انتهت صباح يوم الجمعة الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، السبت، أن بلاده "ستواصل عملياتها البرية في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها".