الجيش الإسرائيلي: أهدافنا في شمال غزة "أوشكت على الاكتمال"

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي، الإثنين، إن أهداف الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة "أوشكت على الاكتمال".

وقال العميد هشام إبراهيم لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن "هدف الحرب في شمال قطاع غزة أوشك على الانتهاء".

وردد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، هذه التصريحات خلال زيارة إلى الحدود الإسرائيلية مع غزة، الاثنين.

وقال غالانت إن "هذا الإجراء الذي يحدث الآن في شمال قطاع غزة سيؤدي قريبًا إلى القضاء على كامل منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها مسؤولون إسرائيليون إن الجيش اقترب من تحقيق أهدافه في شمال غزة.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل دخول الهدنة المؤقتة المنتهية مع حماس، حيز التنفيذ، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "نحن قريبون جدًا من تدمير النظام العسكري الذي كانت تمتلكه (حماس) في شمال قطاع غزة".