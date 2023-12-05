نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تتواجد حاليًا في "قلب مدينة خان يونس" جنوب قطاع غزة، وسط تصاعد وتيرة القتال.

وصف قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، الثلاثاء بأنه "اليوم الأكثر شدة منذ بداية العملية البرية – من حيث عدد الإرهابيين الذين قتلوا، وعدد المعارك، واستخدام القوة النارية من الأرض والجو".

وتشير روايات من خان يونس ودير البلح إلى الشمال إلى ضربات إسرائيلية مكثفة، حيث تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال فينكلمان: "منذ انتهاء فترة التوقف العملياتي، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جولتين من الضربات شملت عشرات الطائرات من جميع الأسراب القتالية".

وأضاف فينكلمان: "تم استخدام مئات الذخائر خلال الغارات على الأنفاق، والفتحات العملياتية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أجل دعم حركة جنود المشاة في جيش الدفاع الإسرائيلي على الأرض".

كما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن معارك عنيفة شمالاً في منطقتي جباليا والشجاعية.