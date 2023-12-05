نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Planet Labs، لشبكة CNN، العشرات من المركبات المدرعة الإسرائيلية تقوم بعمليات في جنوب قطاع غزة، الأحد.

وتظهر الصور، التي حصلت عليها CNN، الثلاثاء، المركبات إلى الغرب من شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي بين شمال وجنوب غزة، على بعد حوالي 6 كيلومترات (3.7 ميل) شمال وسط خان يونس.

وكشفت الشواهد المرئية على الأرض في الصور، أن المركبات المدرعة الإسرائيلية قد توجهت إلى الموقع في خط شبه مباشر في الشرق من الحدود بين إسرائيل وغزة.

والاثنين، حدّدت CNN، موقعًا جغرافيًا لمقطع فيديو بثته قناة "الجزيرة"، يظهر دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، وهو أول تأكيد واضح لعملية الجيش الإسرائيلي جنوب وادي غزة، في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر، الأحد، دبابة إسرائيلية على بعد 1.5 كيلومتر، جنوب موقع المركبات الإسرائيلية في صور PlanetLabs.

وتوصلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان إلى نفس النتيجة في تحليلهما لصور الأقمار الصناعية.