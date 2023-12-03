نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الهلال الأحمر المصري لشبكة CNN إن المساعدات التي دخلت إلى غزة، السبت، شملت أكياس الجثث والبطانيات مع استئناف الأعمال العدائية بعد هدنة استمرت سبعة أيام.

وأفادت CNN في وقت سابق أن الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية والأدوية قد دخلت إلى غزة.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، حذّر من أن أكياس الجثث في غزة بدأت تنفد في وقت سابق من الصراع.

وفي زيارته لغزة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قال لازاريني أيضًا إن النازحين داخليًا في خان يونس أخبروه أنه ليس لديهم بطانيات.

وقال لازاريني نقلاً عن أب نازح مع زوجته وأطفاله الخمسة: "لم يتمكنوا من تغيير ملابسهم، 45 يومًا بنفس الملابس، دون بطانيات أو مرتبة".

كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أنها استقبلت 100 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي، السبت.

وقال بيان الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاحنات المتجهة إلى غزة تحمل "الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية والإمدادات الطبية والأدوية".