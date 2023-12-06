إسرائيل تصدر بيانا عقب إعلان لبنان مقتل جندي "جراء قصف إسرائيلي"

نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في بيان، أنه ضرب جنودا لبنانيين أثناء "قيامه بالدفاع عن النفس ضد حزب الله".

وأضاف البيان، الذي نشره الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدفا للهجوم"، وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "يعرب عن أسفه إزاء الحادث".

وذكر جيش الإسرائيلي أنه " قام بالدفاع عن النفس" ضد ما قال إنه "تهديد وشيك قادم من لبنان".

وجاء التهديد بالقرب من قرية العديسة بجنوب لبنان في منطقة مرجعيون، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن هناك منطقة لإطلاق النيران ونقطة مراقبة لـ"حزب الله".

وأفاد بيان مقتضب للجيش اللبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إخطاره بأن جنودا من الجيش اللبناني أصيبوا، وأضاف أن الحادث "قيد المراجعة".

وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" إطلاق النار بشكل متكرر عبر الحدود منذ شهرين، باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار والغارات الجوية.

ويعتقد أن هذه هي أول حالة وفاة في صفوف القوات المسلحة اللبنانية منذ تصاعد النزاع هذا العام.