نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ألقى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منشورات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحتوي آية قرآنية عن الطوفان العظيم في زمن النبي نوح.

في المنشور باللغة العربية، كانت الآية القرآنية: "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون".

الآية مأخوذة من سورة العنكبوت في القرآن، التي تقول إنه عندما أرسل الله نوحًا نبيًا ليبشر بعبادته لمدة 950 عامًا وينذر الناس، فإن الذين رفضوا دعوته أخذهم الطوفان.

وتحمل الورقة شعار الجيش الإسرائيلي. ويظهر مقطع فيديو صورته وكالة فرانس برس المنشورات تتساقط من السماء فوق خان يونس.

ويستخدم المنشور أيضًا كلمة "طوفان"، أو الفيضان - وهي نفس الكلمة التي استخدمتها حماس لتسمية هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، باسم "طوفان الأقصى".

وسألت شبكة CNN الجيش الإسرائيلي عن المعنى المقصود وراء المنشور.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل الآن في "قلب" ثاني أكبر مدينة في غزة، وحذّر السكان في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بحركة المدنيين عبر محور صلاح الدين في مقاطعتي شمال وشرق مدينة خان يونس.

ولجأ كثيرون من سكان مدينة غزة إلى خان يونس بعدما تصاعدت الضربات الإسرائيلية في شمال القطاع، في وقت حذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه لم يعد هناك "مناطق آمنة"، فيما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأر بعاء، أن 85% من السكان نزحوا جراء التطورات الجارية.