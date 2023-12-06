حكومة "حماس": 61 % من منازل غزة تضررت منذ 7 أكتوبر

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN) -- أعلنت حكومة "حماس" في قطاع غزة، الثلاثاء، تدمير 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للحكومة، في مؤتمر صحفي بغزة، إن "من بين 305 آلاف وحدة سكنية المتضررة، هناك 52 ألف وحدة دمرت بالكامل و253 ألف وحدة تضررت جزئيا".

وذكرت "حماس" أن 121 مبنى حكوميا و69 مدرسة أصبحت خارج الخدمة تماما، كما تعرضت 275 مدرسة لأضرار جزئية.

وأضافت: "خلال العدوان على غزة، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية".

وطالبت "حماس" بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات اليومية ومليون لتر من الوقود بشكل فوري لإعادة بناء قطاع الرعاية الصحية، وخاصة المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى.