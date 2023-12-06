(CNN)-- قال النائب الأمريكي، سيث مولتون، إنه لا يتفق مع تقييم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأن مدنيين اثنين يقتلان مقابل كل مسلح من حماس وأنها يعتبرها نسبة "إيجابية للغاية".

جاء ذلك في مقابلة لمولتون مع الزميلة إيرين بورنيت على CNN حيث أكد عل أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "مخطئ للغاية".

واستشهد مولتون، وهو عضو لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب وخدم في العراق، بدراسة أجراها الجنرال المتقاعد بالجيش ستانلي ماكريستال، والتي توصلت إلى أنه "مقابل كل مدني يقتل، يتم تجنيد حوالي 10 إرهابيين".

وقال موتلون: "بهذا الرقم، قتلت إسرائيل حتى الآن حوالي 5000 إرهابي من حماس، لكنها جندت في هذه العملية حوالي 100000 من أتباع حماس الجدد، وهذه أخبار سيئة لإسرائيل"، لافتا إلى أنه وفي استطلاع للرأي أجري قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أشار ستة من كل 10 من سكان غزة إلى أنهم لا يدعمون حماس.

وتابع مولتون: "كانت إسرائيل تتجه نحو وضع جيد حيث كان معظم الفلسطينيين ضد حماس أيضًا، والقلق الآن هو أنهم قاموا بالفعل بتحويل معظم الفلسطينيين ضد إسرائيل".