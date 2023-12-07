نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

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(CNN)-- زعم تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية أن نظام توجيه الأسلحة الأمريكي الصنع قد استخدم في غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل فيهما 43 مدنياً، وفقا لتقرير صدر الثلاثاء عن المنظمة.

وعثر على شظايا لنظام توجيه الذخائر الأمريكي الصنع بين أنقاض المنازل المدمرة في حي دير البلح وسط قطاع غزة.

وتستخدم إسرائيل مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر الأمريكية، لكن تقرير منظمة العفو الدولية هو أحد المحاولات الأولى لربط سلاح أمريكي الصنع بهجوم محدد أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.

لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية.

وقالت العفو الدولية إن خبراء الأسلحة فحصوا صور الأقمار الصناعية وصور المنازل التي انتشلت "شظايا الذخائر من تحت أنقاضها" بالإضافة إلى الصور التي التقطها العاملون الميدانيون في منظمة العفو الدولية.

وذكر التقرير أنه نتيجة لهذين الهجومين، قُتل 19 طفلاً و14 امرأة و10 رجال.