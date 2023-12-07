الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه والجرحى بمعارك غزة الأربعاء

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده لقيا حتفهما، الأربعاء، أحدهما في غزة والآخر في مستشفى بعد إصابتهما قبل يومين أثناء القتال في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إن الرقيب أميت بونزل قتل في معركة بوسط غزة، وأصيب الرقيب أليمنيو إيمانويل فيليكي في معركة أخرى في جنوب غزة، الثلاثاء، قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه في اليوم التالي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 4 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في وسط وشمال غزة، الأربعاء.

ويذكر أن 27 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية دولية معنية بالأعمال الإغاثية في قطاع غزة اجتمعت، الخميس الماضي، في الأردن، ووصفت الوضع في غزة بـ"الكارثي"، وطالبت بـ"تكثيف جهود الإغاثة" عبر ممرات إضافية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات، وأكدوا أن هذه نقطة جوهرية، لأن معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة".