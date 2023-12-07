نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

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(CNN)-- وجه الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، الأربعاء، انتقادات شديدة للولايات المتحدة قائلا إن "النساء والأطفال في غزة يُقتلون بسبب قيام إدارة جو بايدن بتوفير الأسلحة لإسرائيل".

وقال إيغلاند، في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN إيزا سواريز: "لا تقدموا الأسلحة لقتل آلاف الأطفال، عدد ليس بقليل من الأطفال، آلاف الأطفال، كل ساعة"، وأضاف: "الآن يُقتل المزيد من النساء والأطفال، وأناس أبرياء تماما".

وتابع أن حرب الولايات المتحدة على الإرهاب كانت "خاطئة"، مستشهدا بالسياسة الفاشلة في أفغانستان قائلاً إنها "لم تنتج سوى المزيد من الكراهية".

وأضاف: "في النهاية، كارثة لما يسمى بالحرب على الإرهاب، سيحدث نفس الشيء هنا إذا استمر هذا كما هو الحال الآن".

وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تخطط لنقل ما قيمته 320 مليون دولار من القنابل الموجهة إلى إسرائيل، وفقا لـ3 أشخاص مطلعين على الأمر.

وبعد أسابيع من اندلاع الحرب، أعلنت إدارة بايدن عن تفاصيل حزمة مساعدات بقيمة 105 مليارات دولار جزء منها إلى إسرائيل.