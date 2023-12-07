(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العلاقات مع السعودية والإمارات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ الغزو الشامل لأوكرانيا قبل عامين تقريبًا.

وتمثل هذه الزيارة رحلة خارجية نادرة لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تصدقا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنهما غير ملزمتين باعتقال الرئيس الروسي.

وكانت مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قد فرضت قيوداً كبيرة على قدرة بوتين على السفر دولياً، فلم يحضر شخصيا قمة البريكس في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، لأن جنوب أفريقيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

ويتمتع بوتين بعلاقات جيدة مع الدولتين الخليجيتين، اللتين ظلتا على الحياد بشأن الغزو الشامل لأوكرانيا، رغم الضغوط الغربية لحملهما على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نشرت مقطع فيديو للاستقبال الحافل لبوتين في أبوظبي، الأربعاء، قائلة بتعليق إن "الترحيب الحار الذي تلقاه الرئيس بوتين في أبوظبي في 6 كانون الأول (ديسمبر) خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة لا يمكن إلا أن يؤكد على مستوى "العزلة العالمية" لروسيا".