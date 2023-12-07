إصابة عدد من الطلاب بعد غارة إسرائيلية على بلدة حدودية في جنوب لبنان

نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

وزير خارجية لبنان يعلق لـCNN على خطاب نصرالله.. وهذا ما قاله عن مقتل مدنيين لبنانيين بـ"درون" إسرائيلية

(CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الخميس أن عددا من الطلاب أُصيب بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة كونين في جنوب لبنان. وقالت الوكالة إن الطلاب، الذين كانوا في معهد كونين، أصيبوا بجروح بسبب تناثر الزجاج المكسور.

وتقع كونين على بعد بضعة كيلومترات من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأظهر فيديو حصلت عليه CNN ما خلفته الغارة، إذ ظهر دخان كثيف أسود فوق البلدة، بينما كان يجري عدد من الأشخاص بحثا عن أماكن آمنة في الشوارع.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول الأمر.

وقال حزب الله إنه استهدف كيبوتس "ميان باروخ" الإسرائيلي صباح الخميس، والذي يقع بالقرب من الحدود مع لبنان، وأشار إلى أن ذلك يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الثابت في قطاع غزة ودعمًا لمقاومته الشجاعة والشريفة".

وأعلن حزب الله أيضا الخميس أنه استهدف بلدة أخرى على الحدود مع جنوب لبنان.