"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

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(CNN)-- أعلنت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تقدمت بمشروع قرار عاجل إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لـ"أسباب إنسانية" في قطاع غزة.

وقالت البعثة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الوضع في قطاع غزة كارثي قد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر، كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميا الوضع في غزة إلى مجلس الأمن، الأربعاء.

وذكرت بعثة الإمارات أن مشروع قرارها "يحظى بدعم الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة عضوا".

ومن جانبه، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر "إكس"، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه "يشهد علي فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".