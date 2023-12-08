مقال رأي لفريدا غيتس، منتجة ومراسلة سابقة في شبكة CNN، وكاتبة في الشؤون العالمية في صحيفة "واشنطن بوست" و "وورلد بوليتيكس ريفيو"، والآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي كاتبتها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN

(CNN)-- واجهت القوات العسكرية الأمريكية مرة أخرى تحركات عدوانية قد تكون مميتة من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا دليل آخر على أن الجهود الأمريكية لردع الأعمال العدائية الخطيرة والمستمرة لهذه الميليشيات لا تنجح ببساطة. الرسالة الموجهة إلى إيران لم تصل.

هزت انفجارات يوم الأحد البحر الأحمر، المسطح المائي الضيق والمحوري الذي يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا. وكانت ميليشيات الحوثي في اليمن، المتحالفة بشكل وثيق مع إيران، تطلق الصواريخ على السفن التجارية وربما على السفن البحرية الأمريكية، لذلك ردت الولايات المتحدة بإطلاق النار، فأسقطت طائرات بدون طيار، لتكرر دورة أصبحت مألوفة الآن، ولكنها محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد وتهدد بالتصعيد مع عواقب قد تكون مشؤومة.

وردت السفينة "يو إس إس كارني" وسط سلسلة من أربع هجمات شنها الحوثيون، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وجاء في البيان الأمريكي أن معظم أهداف الميليشيا كانت سفن شحن مدنية، ولكن ما يثير القلق هو أن طائرة بدون طيار مسلحة واحدة على الأقل "كانت متجهة نحو كارني رغم أن هدفها المحدد غير واضح".

تشكل الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، والتي تستهدف القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب السفن المدنية، معضلة لا يمكن الدفاع عنها لإدارة بايدن.

البيت الأبيض يريد بحكمة أن يمنع الحرب بين إسرائيل وحماس -مثل الحوثيين أعضاء في "محور المقاومة" الإيراني- من التوسع إلى صراع إقليمي. لكن وكلاء إيران يسخرون من الأميركيين بلا هوادة. وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN إن شركاء إيران شنوا ما لا يقل عن 76 هجوماً منفصلاً ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر. إنهم يهاجمون أهدافًا أمريكية يوميًا تقريبًا.

تحاول إدارة بايدن تعديل ردها، والرد بقوة كافية لردع إيران بضربات متعددة ضد مجموعة متنوعة من الأهداف -مما أسفر عن مقتل أعضاء الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في نهاية هذا الأسبوع، وضرب مستودعات أسلحة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وتحذير حزب الله في لبنان للتفكير مرتين قبل التدخل- ولكن ليس بالقوة التي تجعله يقع في فخ التورط في حرب أخرى، وهو ما لا يريده الرئيس جو بايدن ولا أي شخص مسؤول في أمريكا.

إيران تعرف ذلك.

ينتقد بعض الجمهوريين إدارة بايدن لعدم بذل المزيد من الجهد لمنع هجمات الحوثيين وغيرهم من وكلاء إيران. وحث مؤخراً وزير الدفاع السابق ليون بانيتا، وهو ديمقراطي، على اتباع نهج أكثر عدوانية أيضاً.

وبينما تتقاتل إسرائيل وحماس، تستعرض إيران تحديها، وتحاول استعراض عضلاتها، وتسليط الضوء على امتدادها الجغرافي عبر العديد من دول الشرق الأوسط، وربما تسعى إلى تخويف المنافسين الإقليميين الآخرين، إلى جانب إسرائيل وحتى الولايات المتحدة. ومن خلال إبقاء مقاتليها الذين يرتدون الزي الرسمي خارج المعركة إلى حد كبير، تتمتع طهران بإمكانية إنكار تورطها في الهجمات.

قليلون هم الذين ينخدعون. وأعلن بيان القيادة المركزية يوم الأحد أن الولايات المتحدة تعتقد أن هجمات الحوثيين “تم تمكينها بالكامل من قبل إيران”.

بالنسبة للحوثيين، تشكل هذه التعبيرات العنيفة عن التضامن مع حماس فرصة لتلميع مكانتهم بين الجماهير العربية والإسلامية، التي تقف بقوة إلى جانب الفلسطينيين.

ومهما كانت الدوافع، فلا يمكن السماح باستمرار الهجمات والتهديدات المتصاعدة للملاحة المدنية.

إن أحد البنود الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال هو استقرار الأوضاع في البحر الأحمر. انظر إلى الخريطة. البحر الأحمر هو القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط ببقية دول الشرق الأوسط وآسيا. فأي تجارة بين الصين أو الهند أو غيرها من الدول الآسيوية مع أوروبا أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة يجب أن تمر عبر قناة السويس التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ويشكل الحوثيون تهديدًا خطيرًا للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ناهيك عن الاستقرار الإقليمي.

ويتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يدافعا بحزم عن حرية الملاحة. لا بد من مواجهة الحوثيين، وهم منظمة مسلحة من قبل إيران، قبل كارثة بحرية ترسل موجات صادمة من الاضطراب في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

يجب في المقام الأول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مرة أخرى.

كشفت إدارة بايدن في الشهر الماضي بأنها تراجع "التسميات الإرهابية المحتملة" للجماعة الشيعية المتطرفة. وبالفعل، يحث أعضاء الكونغرس، من الديمقراطيين والجمهوريين، الإدارة على القيام بذلك.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤكد التحول في الموقف الجيوسياسي للإدارة وتراجع التأثير على سياسة بايدن الخارجية من قبل القوى التقدمية داخل الحزب الديمقراطي.

في فبراير 2021، بعد شهر واحد فقط من تنصيب بايدن، كان أحد الإجراءات الأولى لوزير الخارجية أنتوني بلينكن هو رفع تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية.

كان القرار لافتاً لأن إعلان وزارة الخارجية قد أكد أن الحوثيين في الواقع إرهابيون، مشيرة إلى أن الجماعة المعروفة رسمياً باسم أنصار الله، كانت "تختطف وتعذب مواطنين من الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا، تحول المساعدات الإنسانية وتقمع اليمنيين بوحشية."

ومع ذلك، فإن الحرب بين المتمردين الحوثيين والحكومة التي سعوا إلى الإطاحة بها في اليمن، والمدعومة من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية، أصبحت كارثة إنسانية كبرى. وقالت شخصيات تقدمية إن رفع التصنيف الإرهابي – بصرف النظر عن دقته – من شأنه أن ينقذ الأرواح.

في تلك الأيام، كانت إدارة بايدن تحاول تهدئة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهي الخطة التي انقلبت لاحقًا أيضًا.

إن كون الحوثيين إرهابيين أمر لا جدال فيه. لقد قاموا بسجن وتعذيب عدد لا يحصى من اليمنيين والأجانب. وقد قامت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق انتهاكاتها بدقة. لقد سحقوا حقوق المرأة، وسجنوا وعذبوا النساء، مما دفع المنتقدين إلى الإشارة إلى أن اليمن يسير في اتجاه طالبان في أفغانستان. لقد طاردوا الصحفيين، وحكموا عليهم بالإعدام وإخضاعهم للتعذيب قبل ذلك، وقاموا بإساءة معاملة المدنيين الآخرين بشكل روتيني حيث منعوا وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وقد انطلق تمردهم من محافظة صعدة النائية في اليمن، حيث يعتنق الحوثيون المذهب الزيدي الشيعي. واتهم الحوثيون حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالفساد وبالقرب الشديد من السعودية والولايات المتحدة.

وبدعم من إيران وتسليحها وتدريبها، تبنوا الشعار الكاشف المعادي لأميركا والمعادي للسامية: "الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام."

ويقول الحوثيون إن هجماتهم ستستمر حتى توقف إسرائيل حملتها في غزة. ولكنهم مثل حماس وإيران وحزب الله وغيرهم من أعضاء ما يسمى بمحور المقاومة، يعارضون أي مصالحة دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويؤيدون تدمير إسرائيل.

استولى الحوثيون منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر والذي أشعل شرارة الحرب الحالية، على سفينة شحن مستأجرة من اليابان، واستهدفوا سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وتديرها، من بين سفن أخرى. كما أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه السفينة "يو إس إس ميسون" بينما استجابت سفينة البحرية الأمريكية لنداء استغاثة من سفينة مدنية أخرى تتعرض للهجوم.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الحوثيون صواريخ موجهة باتجاه مدن إسرائيلية. لقد أسقطت الأسلحة الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية تلك الصواريخ، لكن هذه التحركات تثير سؤالاً مثيراً للقلق حول ما سوف يحدث إذا ضرب صاروخ يمني مدينة إسرائيلية.

إن تصنيف الحوثيين رسميًا كمنظمة إرهابية من شأنه أن يوفر وضوحًا أخلاقيًا ويمنع الحوثيين من استخدام المؤسسات المالية الأمريكية والمرافق الأخرى، ومن غير المرجح أن تكون له تداعيات إنسانية سلبية.

إن الحرب الأهلية الوحشية التي أغرقت المدنيين اليمنيين في كارثة تقترب من نهايتها بعد وقف إطلاق النار في العام 2022. يظل الحوثيون مثل الميليشيات الأخرى المرتبطة بإيران، مصدرًا لعدم الاستقرار، مدفوعين بأيديولوجية قمعية لا هوادة فيها.

تتطلب تصرفاتهم، وتصرفات الميليشيات الأخرى التي تهاجم القوات الأمريكية بشكل متكرر ردًا أكثر قوة. تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة معايرة ردها بعناية، لكن المستوى الحالي لا يبعث بالرسالة الضرورية التي مفادها بأن الهجمات يجب أن تتوقف.