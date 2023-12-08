غزة.. ماذا نعلم عن صور الاعتقالات الجماعية المتداولة؟

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

(CNN)-- أظهرت صور من غزة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، اعتقالًا جماعيًا من قبل الجيش الإسرائيلي لرجال أجبروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، والركوع في الشارع، وارتداء عصابات الأعين، ووضعهم في ناقلة عسكرية.

الظروف الدقيقة وتواريخ الاعتقالات غير واضحة، لكن تم تأكيد هويات بعض المعتقلين من قبل زملاء أو أفراد الأسرة، وبعض الرجال على الأقل هم مدنيون ليس لهم أي انتماء معروف للجماعات المسلحة، وفقًا لمحادثة أجرتها شبكة CNN مع أحد أقاربهم وبيان صادر عن إحدى الشركات الموظّفة وهي شبكة إخبارية.

ونشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صورة لأحد المعتقلين، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني، الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل وأساء إلى عشرات المدنيين الفلسطينيين وأساء إليهم بشدة"، مضيفا: "تلقى المرصد الأورومتوسطي تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملات اعتقال عشوائية وتعسفية ضد النازحين، بينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون وكبار السن".

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب CNN للتعليق على الصور، في حين حددت شبكتنا الموقع الجغرافي لبعض الصور في بيت لاهيا، شمال مدينة غزة.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، دون ذكر مصدر، الصور على أنها استسلام لعناصر من حماس. وسأل أحد الصحفيين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، عن الصور خلال مؤتمر صحفي، الخميس، قائلا: "لقد رأينا صورا للعديد من الأسرى، إرهابيي حماس، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال المناورة البرية"، ليرد هاغاري بأنه وخلال قتال حماس "يخرج من بقي في المنطقة تدريجيا".

وتابع: "نحن نقوم بالتحقيق والتحقق ممن لديه علاقات بحماس ومن ليس لديه علاقات.. نعتقلهم جميعا ونستجوبهم.. سنواصل تفكيك كل واحد من تلك المعاقل حتى ننتهي".

وقالت قناة "العربي الجديد" في بيان لها، الخميس، إن أحد مراسليها وعدداً من أفراد عائلته كانوا من بين المعتقلين الظاهرين في الصور.