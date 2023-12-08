نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

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(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن ضربات على أهداف في سوريا ولبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل منهما.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقط صاروخان أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة في بلدة بقعاتا شمال إسرائيل، وقال الجيش أيضًا إنه حدد "عددا من عمليات إطلاق الصواريخ" من لبنان باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في هضبة الجولان وفي منطقة بشمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مصادر الإطلاق.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت "مركز قيادة العمليات والسيطرة" في لبنان التابع لـ"حزب الله" بعد اكتشاف عمليات إطلاق من المنطقة المجاورة.