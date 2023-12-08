نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

من غزة الى إسرائيل مباشرة.. لماذا اختلفت عملية تسليم الرهائن هذه المرة؟

سوليفان لـCNN: استمرار الهدنة بغزة مرتبط بإطلاق سراح "10 رهائن يوميًا".. والكرة في ملعب حماس

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، استئناف طلعات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات بدون طيار فوق غزة لدعم جهود إسرائيل في استعادة الرهائن.

وكانت واشنطن أعلنت، الشهر الماضي، وقفا مؤقتا لتلك الطلعات كجزء من هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس، في بيان: "دعما لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود استعادة الرهائن".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة تسيران طائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة منذ أسابيع قبل وقف إطلاق النار المؤقت.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت، في بيان، أنها ستبدأ أيضا في إجراء رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وقطاع غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن، ومن بينهم بريطانيون.

وقال البيان: "ستكون طائرات المراقبة غير مسلحة، ولن يكون لها دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن"، مضيفا أنه "سيتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 17 امرأة وطفلا.