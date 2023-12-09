نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN)-- قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، السبت، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن "إراقة دماء" المدنيين في غزة، بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أدان عباس "الفيتو"، ووصف الموقف الأمريكي بأنه "غير أخلاقي"، و"انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية".

وحمّل عباس الولايات المتحدة "المسؤولية عن إراقة دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة"، طبقا لـ"وفا".

وقال عباس إن الولايات المتحدة متواطئة فيما قال إنها "جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس"، داعيًا المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول. قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".

وأدى تدخل نادر من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع، إلى تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين هناك.

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار، الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، فضلا عن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".