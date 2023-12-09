غزة.. تصريحات لوزراء خارجية السعودية وقطر ومصر والأردن من واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالب وزراء خارجية كل من السعودية وقطر ومصر والأردن، المجتمع الدولي بالقيام بدوره فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة.

جاء ذلك في جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة، حيث جدد المشاركون وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "مطالبتهم للمجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين".

ونقلت الوكالة على لسان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قوله إن "العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررة ويتعدى على كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني"، مطالباً "بالوقف الفوري لإطلاق النار"، ومشيرا إلى أن "المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها".

وقال وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن مشددا على "أهمية وقف التصعيد العسكري، والتركيز على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي"، مطالباً "بالتحرك بشكل عاجل ووضع وقف إطلاق النار أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة والحرجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مؤكداً بأن "قطر ستواصل التنسيق مع كافة الشركاء للمزيد من عمليات تبادل الأسرى".

من جهته قال وزير خارجية مصر، سامح شكري وفقا للوكالة السعودية إن "معبر رفح لم يغلق أبداً ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين"، مشدداً على "أهمية التحرك العاجل والفوري لتقديم المساعدات الإغاثية لإنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار".

وبدوره قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن "الحرب في غزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، بل السلام العادل والشامل وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية فقط ممكن أن يحقق ذلك".