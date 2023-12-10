نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- بينما تواصل إسرائيل عملياتها في جنوب قطاع غزة، حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أنه لابد من بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقال بلينكن لمراسل شبكة CNN، جيك تابر، الأحد: "النية (الإسرائيلية)، موجودة، لكن النتائج لا تعكسها دائمًا".

وأضاف بلينكن: "حتى مع اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية، على سبيل المثال، تخصيص مناطق آمنة في الجنوب، للتركيز على إخلاء أحياء، وليس على مدن بأكملها، فإن ما لا نراه بشكل كاف هو أمرين. أولا: التأكد من أن العاملين في المجال الإنساني الموجودين هناك - بدءًا من أداء الأمم المتحدة بشكل بطولي - هناك أوقات وأماكن وطرق، حتى يتمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم المساعدة التي تصل غزة، إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وأردف بلينكن أنه يجب أن يكون هناك المزيد من أوقات منع الاشتباك والتوقف المؤقت والمسارات المحددة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أيضًا على الحاجة إلى "وضوح التواصل، حتى يعرف الناس متى يكون الوضع آمنًا، وأين يكون التحرك آمنًا لتجنب الأذى قبل العودة إلى ديارهم. هذه هي الأمور التي نهتم بها، ونعمل كل يوم مجددًا للتأكد من أن تكون الفجوة بين النية والنتيجة ضيقة قدر الإمكان".

وعند الضغط عليه من قبل جيك تابر بشأن الجدول الزمني للمضي قدما، وما إذا كانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بالمدة التي تعتقد أن هذه المرحلة الحالية من العمليات ستستمر خلالها، قال بلينكن إن هناك مناقشات مع إسرائيل، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأكد بلينكن: "على إسرائيل أن تتخذ هذه القرارات، بالطبع الجميع يريد أن يرى هذه الحملة تنتهي بأسرع وقت ممكن".

وأشار بلينكن إلى أنه عندما تنتهي العملية العسكرية، فإنها ستكون مجرد خطوة واحدة في سبيل التوصل إلى سلام مستدام.

وقال: "عندما تنتهي العملية العسكرية الكبرى، وهي لم تنته بعد. لأنه يجب أن يكون لدينا سلام دائم ومستدام. وعلينا أن نتأكد من أننا على مسار السلام الدائم والمستدام".