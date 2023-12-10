نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الأحد، خلال حديثه في منتدى الدوحة، إنه من غير الواقعي أن تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس، وأضاف أشتية لمراسلة شبكة CNN بيكي أندرسون: "لن يحدث ذلك".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة نقاشية إلى جانب وزيري خارجية قطر والأردن: "من المهم جدا أن ندرك جميعا أن حماس جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية الفلسطينية. وبالتالي، فإن ادعاء إسرائيل أنها ستقوم بالقضاء على حماس والتخلص منها، أعتقد أن هذا شيء تماما، أولا وقبل كل شيء، لن يحدث، وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنا".

وتعهد مسؤولون إسرائيليون بالقضاء على حماس في غزة، ردا على الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 240 آخرين كرهائن.

وأضاف أشتية أن الشاغل الرئيسي للفلسطينيين اليوم هو أنهم "يريدون وقف الفظائع والإبادة الجماعية التي تحدث".

وقال: "المسألة لا تتعلق بوضع غزة تحت الوصاية، نحن بحاجة إلى حل سياسي شامل ينهي هذه المعاناة الفلسطينية التي بدأت قبل 75 عاما. الأحداث في فلسطين لم تبدأ فقط في 7 أكتوبر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أشاد في بيان مصور، السبت، بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعهد بمواصلة "حربنا العادلة لتفكيك حماس".

ووفقا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، فقد قتلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 7000 من مقاتلي حماس.

وقال هنغبي للقناة 12 الإسرائيلية، السبت: "هذا هو الحد الأدنى من التقديرات، وقد يكون أعلى لأننا لا نعرف كل شيء".

وقُتل ما لا يقل عن 17,700 شخص في غزة، وأُصيب 48,780 آخرون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس.