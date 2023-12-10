نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

فواز جرجس لـCNN: أخشى أن تتحول غزة إلى قنبلة موقوتة تؤدي إلى تفجير المنطقة

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 63 صحفيًا جراء حرب غزة.. و90% منهم فلسطينيون

صور اعتقالات جماعية وأشخاص شبه عراة في غزة.. مراسل CNN يفصّل ما نعلمه حتى الآن

(CNN)-- سادت مشاهد فوضوية في وقت مبكر من صباح السبت، في أحد المباني بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد وقوع انفجارين كبيرين، بحسب مقطع فيديو لشبكة CNN وشهادات السكان، الذين قالوا إن المبنى تعرض لضربات جوية.

وأضاف السكان أنه يُعتقد أن نحو 150 شخصا كانوا يحتمون بالمبنى. وقد نزح البعض من مناطق في شمال قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أشخاصا يزيلون الأنقاض في جهد محموم للبحث عن أشخاص قد يكونون محاصرين. ويمكن رؤية آخرين ينتظرون في مكان قريب، وبعضهم يبكي.

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من الشارع الذي تم فيه تحديدا تصوير الفيديو فيه، أو وقت وقوع الانفجارات.

وبحسب مستشفى شهداء الأقصى، قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات. ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وقال رجل إنه وصل إلى هناك بعد نزوحه من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، وإنه كان مع شقيقه عندما سمع الضربات.

وأضاف الرجل: "سقط علينا المنزل الذي كان بجانبنا. لا أعرف كيف تمكنت من الخروج من تحت الأنقاض. كنت أفكر في الطعام الذي سأحضره لأطفالي اليوم. من فضلكم، يا شعوب العالم، كفى! هذه ليست حياة، نحن بشر".

وقالت امرأة في موقع الحادث إن الفقراء يدفعون ثمن الصراع.

وأضافت: "الناس هم الذين يتحملون العبء الأكبر، ولا توجد مساعدات على الإطلاق".

وأردفت المرأة قائلة: "لا نعرف لمن تذهب المساعدات. الجياع أوقفوا القوافل لسرقتها، لأنهم جوعى. ومع ذلك، أقاموا الحواجز، وأخذوا الطعام من الناس. ماذا يجب على الناس أن يفعلوا، أين يذهبون؟".

وتواصلت CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتعليق على العمليات في المنطقة.

وشهدت دير البلح عدة غارات جوية منذ انتهاء الهدنة مع حماس، قبل أكثر من أسبوع.