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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا خلال المعارك ضد "حماس" في غزة، ليصل إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قُتلوا في العملية العسكرية المستمرة في القطاع إلى 100.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر، الأحد، أن حوالي 600 من أفراد الجيش الإسرائيلي أُصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقُتل ما لا يقل عن 17700 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، نقلا عن مصادر من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 70% من القتلى هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث، الأحد، إنه ضرب أكثر من 250 هدفا لحماس خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك ما وصفه بمواقع اتصالات وأنفاق تابعة لحماس.