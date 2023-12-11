نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف أحد سكان خان يونس في جنوب قطاع غزة، لشبكة CNN، كيف تعرض حيّه لهجوم إسرائيلي متواصل، الأحد.

وقال أحمد نسيم، البالغ من العمر 38 عامًا، في محادثة هاتفية مع CNN: "اليوم كان هناك قصف مدفعي مكثف. أصابت إحدى القذائف منزل جيراننا مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدة آخرين".

وأضاف نسيم أنه مع حلول المساء، انخفضت حدة القصف المدفعي قليلاً، لكن أصوات الاشتباكات البرية والمركبات العسكرية أصبحت أقرب.

وأصبحت خان يونس محورًا رئيسيًا للهجوم الإسرائيلي ضد حماس، حيث وسعت عملياتها البرية في غزة منذ انتهاء الهدنة المؤقتة.

وقال نسيم إنه نقل زوجته وابنهما البالغ من العمر 18 شهرًا، من شقتهم في الطابق الرابع إلى شقة أحد الجيران في الطابق الأرضي، حيث يشعرون بقدر أكبر من الأمان.

ولا يعد التهديد المباشر الذي يشكله الجيش الإسرائيلي هو الذي يعرضهم للخطر فحسب، بل أيضًا الوضع الإنساني المتردي أيضًا.

وقال نسيم: "إننا نواجه صعوبات كبيرة في العثور على الطعام والمياه الصالحة للشرب".

وأشار إلى أن أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق ارتفعت ثمانية أضعاف منذ بداية النزاع، مضيفًا أن العثور على مورد للمواد الغذائية الأساسية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

ومع النقص الشديد في غاز الطهي على وجه الخصوص، بدأ الزوجان في استخدام البلاستيك والكرتون لإشعال النار لطهي الطعام.