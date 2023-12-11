إضرابات عامة في القدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان والأردن دعمًا لغزة

نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- نٌظمت إضرابات عامة، الاثنين، في القدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان والأردن، دعمًا لغزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

في القدس الشرقية، أُغلقت المتاجر وأصبحت الشوارع والأزقة فارغة بسبب مشاركة الفلسطينيين في الإضراب.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أُغلقت وسائل النقل العام والمدارس والبنوك والمحلات التجارية، حيث التزم المؤيدون بدعوات "إضراب من أجل غزة".

وفي لبنان، تم إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس وهيئات التعليم العالي، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتوقفت المتاجر والحياة العامة في الأردن، حيث شارك الناس أيضًا في الإضراب. وتظهر الصور من عمّان شوارع ممطرة وخالية ومتاجر مغلقة.

وتم تعليق ملصقات عليها وسم strikeforgaza# على الجدران، تدعو إلى دعم شعب غزة، والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها تدعم الإضراب في الأردن أيضًا، بما في ذلك مدارسها. وتدير الأونروا 161 مدرسة في البلاد، وتقوم بتعليم أكثر من 113 ألف طالب، بحسب موقعها على الإنترنت.