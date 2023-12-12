(CNN) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة الاثنين عن دعمه الثابت لـ”سلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود” في أعقاب هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه حذر من أن رأي العالم قد يتغير بشان ما يحدث.

وأشار الرئيس إلى دعمه لإسرائيل، مع إدراكه لوجود بعض التباينات الواضحة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكشف أنه قال مازحا للزعيم الإسرائيلي: "أنا أحبك، ولكنني لا أتفق مع أي شيء تقوله"، وأضاف: "الأمر على نحو مماثل اليوم".

ومع ذلك، قال بايدن في تصريحات بمناسبة الليلة الخامسة لعيد الحانوكا اليهودي، إن إسرائيل كانت في “موقف صعب”، في أعقاب هجوم حماس والحرب اللاحقة في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى يتخلصوا من حماس لكن علينا أن نكون حذرين"، وتابع: "قد يتغير الرأي العام العالمي بلحظة، لا يجب أن نسمح لذلك بالحدوث".

كما أشاد بايدن بالعمل الذي قامت به إدارته لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل بلا كلل من أجل عودة الرهائن بأمان لقد أمضيت شخصياً ساعات لا تحصى، وأنا أعني ذلك، ربما حتى 20 ساعة مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية الرهائن، لإدخال الشاحنات، للحصول على المساعدات الإنسانية المتدفقة، لإقناعهم بفتح البوابة، للتأكد من أن [الرئيس المصري عبد الفتاح] السيسي فتح البوابة إلى مصر".

وأردف بايدن: "وهناك مجموعة من الأشياء التي تحدث الآن والتي هي حقاً صعبة جداً. لقد أخرجنا أكثر من 100 رهينة ولن نتوقف حتى نعيد كل واحد منهم إلى المنزل".