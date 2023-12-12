بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

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(CNN)-- تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وناقشا "الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين في غزة، وزيادة معدلات المساعدة الإنسانية، ومنع توسع الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر في بيان: "شدد الوزير بلينكن على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، وأكد مجددا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".

وأضاف المتحدث أن "الوزير بلينكن شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بخطوات ملموسة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية".

والأسبوع الماضي، أعلن بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات، تستهدف "الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو القيام بإجراءات أخرى تقيد دون مبرر حصول المدنيين على الخدمات والضروريات الأساسية"، في إشارة إلى أعمال العنف المرتكبة من قبل مستوطنين متشددين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.