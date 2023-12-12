إسرائيل تعلن عن إجراء جديد بشأن المساعدات المتجهة إلى غزة

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

(CNN) -- أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن استخدام معبرين لـ"المساعدة في فحص المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء"، ولكنها لفتت إلى أنه لن يُسمح بدخول أي مساعدات مباشرة إلى غزة من من المعبرين.

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عبر منصة "إكس": "بعد مشاورات أمنية، تم اتخاذ قرار بإجراء فحص أمني متكامل في معبري نيتسانا وكرم سالم،اعتبارا من الثلاثاء، لشحنات المساعدات القادمة من مدينة العريش المصرية حيث يتم جمع الكثير من المساعدات لغزة".

وأضاف: "عمليات التفتيش الأمني في المعبرين ستضاعف حجم المساعدات التي يتم تسليمها عبر معبر رفح، والتي يتم إدخالها إلى قطاع غزة".

وذكرت السلطات الإسرائيلية أنه "سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي على المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء في كلا المعبرين، وسيتم إرسالها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر".

لكن مكتب التنسيق لفت إلى أنه "لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل"، وتابع أن "جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".

وفي الأيام الأخيرة، استخدمت ما بين 60 إلى 100 شاحنة معبر رفح لدخول غزة، وقالت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن هذا العدد أقل بكثير من أن يخفف من الأزمة الإنسانية في القطاع.