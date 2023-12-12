أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "حثت إسرائيل على توضيح الملابسات" المحيطة بصور عشرات الرجال المحتجزين معصوبي الأعين والمجردين من ملابسهم الداخلية في غزة.

وقال المتحدث لشبكة CNN عندما سُئل عن الصور: "نحن على علم بهذه التقارير وندرسها".

وادعى جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريحاته لـCNN، الأسبوع الماضي أن الرجال الذين ظهروا في الصور كانوا أعضاء أو أعضاء مشتبه بهم في حماس، "بدون ملابس للتأكد من أنهم لا يحملون متفجرات".

ومع ذلك، في مقابلة مع CNN، الجمعة، قال هاني المدهون، مدير الأعمال الخيرية في الذراع الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا - الولايات المتحدة)، إنه يعرف عشرات الأشخاص الذين ظهرت صورهم في الصور المتداولة، ومن بينهم شقيقه، وجميعهم من المدنيين.