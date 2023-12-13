نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

هل تهدف الإمارات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؟ هذا ما قاله المدير العام لمؤتمر المناخ "كوب 28" لـCNN

سيُعقد في الإمارات لأول مرة..كل ما تود معرفته عن مؤتمر الأطراف "كوب 28"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالتين بختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، أعربا فيهما عن شكرهما لكل الوفود المشاركة على تعاونها والعمل الجماعي للتوصل لـ"اتفاق الإمارات"، الأربعاء.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "في ختام (كوب28) أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي".

وأضاف رئيس الإمارات: "كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي. حققنا نتائج مهمة لكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته الرسمية على المنصة نفسها: "نرحب بإعلان اتفاق الإمارات الختامي لمؤتمر COP28 ونثمن التعاون الدولي والتوافق العالمي لإنجاح المؤتمر الذي استطاع الخروج بمجموعة من الإعلانات والتعهدات العالمية التي تتم لأول مرة.. واستطاع جمع 85 مليار دولار لتدشين حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "نشكر جميع الدول المشاركة بقياداتها ووفودها والمختصين فيها والذين عملوا كفريق عالمي واحد لإنجاح المؤتمر الذي أرسى معايير جديدة في العمل المناخي ورسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض".

وختم حاكم دبي بالقول: "وشكرنا موصول لكافة فرقنا الحكومية والأمنية والتنظيمية والسياسية وعلى رأسها أخي الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد والشيخ زايد بن حمدان والأخ سلطان الجابر وآلاف الموظفين والمتطوعين الذين ساهموا بإخراج نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي بشكل يليق بدولة الإمارات ويتناسب مع هذا المسؤولية الدولية التي تحملتها الدولة في استضافة الحدث العالمي".

وأقرّ ممثلو 197 دولة من حول العالم الاتفاق الأساسي لقمة المناخ "كوب 28" في دبي الأربعاء، ووجهوا دعوة غير مسبوقة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

من جانبه، وصف رئيس "كوب 28"، سلطان الجابر، اتفاق المناخ الجديد بأنه "تاريخي".