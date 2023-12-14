بريطانيا ستحظر دخول "المستوطنين المتشددين" في الضفة الغربية للبلاد

(CNN)-- قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الخميس، إنه سيتم منع المستوطنين الإسرائيليين المتشددين من دخول المملكة المتحدة على حد تعبيره، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال كاميرون في التدوينة إن "المستوطنين المتشددين، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، حاثا وزير خارجية إسرائيل على "اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين" و"محاسبة الجناة".

وأضاف الوزير البريطاني الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء ببلاده أن المملكة المتحدة "لا يمكن أن تكون موطناً للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية".

وينضم كاميرون إلى مجموعة من السياسيين الذين دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ينفذون أعمال عنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية. إذ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إنها تؤيد فرض عقوبات على “المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”، أثناء حديثها في جلسة عامة في ستراسبورغ.

أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن الأسبوع الماضي، عن سياسة جديدة للتأشيرات لمنع "الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" من القدوم إلى الولايات المتحدة، قائلا إن هذه السياسة ستنطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين المسؤولين عن الهجمات في الضفة الغربية.