دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر البيت الأبيض في بيان، الخميس، قراءة للقاء الذي جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن، جيك سوليفان، في العاصمة السعودية، الرياض.

وورد في البيان: "اجتمع مستشار الأمن القومي جايك سوليفان اليوم برئيس الوزراء وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.. وناقش المجتمعان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف البيان: "ناقش المجتمعان أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك جهود زيادة تدفق المساعدات الحرجة.. وناقش المتحدثان كذلك قضايا التعاون الثنائي الكبير في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول الراديوي المفتوحة".

ويذكر أن مسؤولا أمريكيا قال بتصريحات سابقة إن سوليفان في لقائه بالأمير محمد بن سلمان "سيحاول البناء على العمل الذي كان جاريا قبل هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حماس بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي تضمن خطوات نحو بناء السلام مع الفلسطينيين".