نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو قال إنه يظهر مسلحين يسلمون أسلحتهم بعد استسلامهم من مستشفى كما عدوان في شمال قطاع غزة.

وقال طبيب بالمستشفى لـCNN إن الرجال، الذين تم تجريد بعضهم من الملابس حتى الخصر في الفيديو، مدنيون كانوا يحملون أسلحة تابعة لأمن المستشفى والشرطة، بناء على أوامر من الجنود الإسرائيليين.

القوات الإسرائيلية وجدت بشكل مكثف حول مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة منذ أكثر من أسبوع، مما يحافظ على التركيز العملياتي الإسرائيلي على المنشآت الطبية في القطاع، والتي تصر إسرائيل على أن حماس تستخدمها لتوفير غطاء مدني لأنشطتها العسكرية.

وفي بيان مصاحب للفيديو، الخميس، قال الجيش الإسرائيلي: "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة، خرج أكثر من 70 ناشطا إرهابيا من المستشفى حاملين أسلحة". وأضاف البيان أنه جرى تسليم الرجال إلى وحدات المخابرات الإسرائيلية داخل غزة لاستجوابهم.

ويظهر مقطع الفيديو، بالإضافة إلى لقطتين نشرهما الجيش الإسرائيلي، الخميس، عدة رجال يحملون أسلحة فوق رؤوسهم أو بين أذرعهم، ويضعونها على الأرض.

ويظهر مقطع آخر في نفس الفيديو طابورا طويلا من الرجال بملابس مدنية، وأياديهم مرفوعة في الهواء، ويحمل العديد منهم أوراق هويتهم الخضراء، ويسيرون في شارع مُدمر، تحت الحراسة الإسرائيلية.

وتمكنت CNN من التحدث لفترة وجيزة عبر الهاتف مع الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم الأطفال في المستشفى، أثناء وقوع الحادث.

وقال أبو صفية: "نحن مدنيون عزل نقف في ساحة المستشفى"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للمدنيين بأخذ الأسلحة إلى الخارج ثم صورهم وهم يقومون بذلك.

وأوضح أنه تم منحهم 10 دقائق لإجلاء الجرحى من المستشفى مع الطاقم الطبي.

وقال: "لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي الرد على تعليقات الدكتور حسام أبو صفية، وأعاد الجيش الإسرائيلي إرسال بيانه الأصلي الذي يحتوي على نفس روابط الفيديو واللقطات، لكنه لم يُضف أي شيء آخر.

ووصف الأطباء في مستشفى كمال عدوان القتال العنيف المتكرر حول المنشأة لأكثر من أسبوع، مع تصاعد الأحداث في بداية هذا الأسبوع.

وقال مدير المستشفى لشبكة CNN إن قذيفة دبابة قتلت امرأتين في جناح الولادة، الاثنين، وأصابت اثنتين أُخريين بجروح خطيرة.

وبعد يوم واحد، الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية دخلت المستشفى.

وظهرت صور من غزة لرجال غالبا تم تجريدهم من ملابسهم، وهم يستسلمون للقوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعرضت الصور، التي يتم نشرها عادة بشكل غير رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادات باعتبارها تظهر السلوك المُهين من قبل القوات الإسرائيلية، لكن إسرائيل تصر على أنها بحاجة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين اعتقلتهم لا يخفون أسلحة أو متفجرات.