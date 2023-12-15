بعد اعتداء ضباط على مصور "الأناضول".. الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد.. فيديو يوثق لحظات إطلاق مسلحي حماس النار على محطة للحافلات في القدس

تبنته حماس.. تفاصيل هجوم مسلح نفذه فلسطينيان عند أحد مداخل القدس

خوفًا من الاعتقال.. فلسطينيون بالقدس الشرقية يصفون القلق الذي يعيشونه

كاميرا CNN ترصد مشاهد من داخل مدينة القدس قبل بدء صلاة الجمعة

(CNN) -- تم إيقاف عدد من ضباط الشرطة الإسرائيليين بعد ضربهم مصور صحفي فلسطيني يعمل في وكالة أنباء "الأناضول" التركية في القدس.

وأظهر فيديو نشرته قناة "CNN Turk" المصور الصحفي مصطفى الخروف في تبادل لفظي مع الشرطة الإسرائيلية قبل أن يضرب جندي الخروف عدة مرات، ويعتدى عليه برمي البندقية على وجهه.

وسُمع الخروف وهو يقول للجنود "اهدأوا" عدة مرات في الفيديو أثناء التبادل اللفظي.

وأظهر الفيديو أنه في مرحلة ما، سحب ضابط بندقيته ووجهها إلى الصحفي، الذي رفع يديه وأدار ظهره مستسلما.

ووضع أحد ضباط الشرطة الإسرائيليين يديه على رقبة الخروف وطرحه على الأرض بينما قام آخر بركل رأسه مرارًا وتكرارًا، وسُمع المصور وهو يتألم في الفيديو.

وشاهد صحفي CNN ما حدث.

وبعد الحادث، قام قائد شرطة الحدود الإسرائيلية بإيقاف الضباط المتورطين، بحسب بيان.

وجاء في بيان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: "تم تحويل المسألة المتعلقة بهؤلاء الضباط إلى قسم التحقيقات الداخلية للشرطة".

وكان الخروف في منطقة وادي الجوز في القدس الشرقية يغطي صلاة الجمعة. وتم منع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكانوا يخططون للصلاة على الرصيف، كما قال رئيس مكتب الأناضول في القدس إينيس كانلي لـ CNN.

وقال كانلي إن الخروف لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة التي كانت الصلوات تجري فيها قبل بدء الحادث.

من جانبه، أدلى رئيس "الأناضول"، سردار قره غوز بتصريحات قال فيها: "سنقاتل بحزم لنحاسب المسؤولين بموجب القانون الدولي".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الدولة التركية الخروف مصابًا برأسه ويتلقى العلاج في مستشفى المقاصد في القدس.

وقال اتحاد الصحفيين في إسرائيل الخميس: "نحن مصدومون بالهجوم العنيف على عضو الاتحاد المصور في وكالة الأناضول مصطفى الخروف من قبل قوات الأمن أثناء تغطيته صلاة الجمعة في القدس الشرقية".

وأضاف الاتحاد في بيانه: " هذا هو الهجوم السابع والثلاثون على الصحفيين العرب منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، ومعظم الهجمات نفذتها قوات الأمن".