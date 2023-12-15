سوليفان يتحدث عن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة وأهدافها ضد قادة حماس

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في مؤتمر صحفي في تل أبيب، الجمعة، إنه سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى من الحرب بين إسرائيل وحماس، تركز على "طرق أكثر دقة" لاستهداف قيادة حماس.

وأضاف سوليفان: "نحن الآن في منتصف مرحلة عالية الكثافة مع استمرار العمليات العسكرية البرية في النصف الشمالي والنصف الجنوبي من غزة".

وأردف سوليفان موضحا: "سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى من هذه الحرب، مرحلة تركز بطرق أكثر دقة على استهداف القيادة، وعلى العمليات الاستخباراتية التي تواصل التعامل مع التهديد المستمر الذي تشكله حماس".

وقال سوليفان إن إسرائيل أوضحت منذ البداية أن الحرب ستبدأ على "مراحل"، وأضاف أنه لن يتحدث عن الجداول الزمنية والشروط.

وأكد سوليفان: "ما أقوله هو أننا أجرينا محادثة بناءة للغاية، أمس، حول الانتقال من المرحلة عالية الكثافة إلى الأمام".

والتقى سوليفان برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس.

وأضاف سوليفان: "أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه ليس لديها خطة طويلة الأجل لاحتلال غزة".

وأكد سوليفان خلال المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة تريد رؤية النتائج بشأن نية إسرائيل تجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في غزة.

وقال سوليفان ردا على سؤال من أليكس ماركوارت من شبكةCNN : "إسرائيل تختار الأهداف وتحاول التمييز بين الأهداف التي تصيب حماس، وتلك التي قد تودي بحياة مدنيين أبرياء".

وأوضح متشار الأمن القومي الأمريكي: "ما قلناه باستمرار هو أن إسرائيل لديها النية للتأكد من أنها ترسم هذا التمييز بوضوح وبطريقة دائمة". وأضاف سوليفان: "نريد أن نرى النتائج تتطابق مع ذلك".