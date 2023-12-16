نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.. المستشفيات على حافة الانهيار

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(CNN)-- أعلن مسؤول كبير في وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، أن غارة جوية وقعت في وقت مبكر، السبت، أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل في منطقة بشمال القطاع.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة، لشبكة CNN، إن الضحايا سقطوا نتيجة غارة جوية على جباليا شمال قطاع غزة، وكان البرش يتحدث من نقطة ميدانية طبية، حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل.

وأضاف المسؤول: "استقبلنا حتى هذه اللحظة 14 جثة معظمها لنساء وأطفال، وتسع إصابات نتيجة غارة جوية استهدفت منزلين في شمال جباليا".

وأردف الدكتور البرش قائلا: "كان المنزلان يؤويان العديد من السكان النازحين من المنطقة. ووقعت الغارة الجوية حوالي الساعة السابعة صباحا، ووصل جميع المصابين والجثث إلى موقعنا الطبي في شمال جباليا. هناك العديد تحت الأنقاض ويعمل السكان وطواقم الدفاع المدني على انتشال المزيد من الأشخاص".

وأظهر مقطع فيديو لسماء غزة، في وقت مبكر السبت، تصاعد العديد من أعمدة الدخان الكثيفة من مناطق في شمال غزة.

وتواصلت شبكة CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتعليق على أي أهداف ضُربت في منطقة جباليا، صباح السبت.