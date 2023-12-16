ما الذي نعلمه عن تجربة إسرائيل لغمر أنفاق "مترو غزة" بمياه البحر؟

نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

تقرير من نادين إبراهيم ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور 7 أسابيع على العملية البرية الإسرائيلية في غزة، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجيش الإسرائيلي هو متاهة الأنفاق التي تعرف بـ"مترو غزة" التي شيدتها حركة "حماس"التي يقول إنها تمتد إلى القطاع بأكمله.

وفي محاولة لتدمير شبكة مترو الأنفاق، بدأت إسرائيل بإغراق بعض أنفاق غزة بمياه البحر، حسبما قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN ، الثلاثاء، مضيفا أن الإسرائيليين "يختبرون بعناية هذه الطريقة على نطاق محدود".

وفي حالة نجاحها، يمكن زيادة المياه لإغراق شبكة الأنفاق على نطاق أوسع.

لكن الطريقة صعبة ومثيرة للجدل، وحتى لو تم تنفيذها باستخدام كميات كافية من الماء وبضغط مرتفع بما فيه الكفاية، فقد يثبت نجاحها جزئيًا فقط، كما أنها تهدد بتلويث المياه العذبة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المتبقية على السطح.

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن هناك مخاطرة أيضا بقتل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس" في غزة، والذين يعتقد أن العديد منهم تحت الأرض.

وقال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين غير متأكدين مما إذا كانت هذه الطريقة ستنجح، لكنهم أكدوا للولايات المتحدة أنهم حريصون على اختبارها فقط في الأنفاق التي لا يعتقدون أن هناك رهائن محتجزين فيها.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقال متحدث باسم "حماس"، أسامة حمدان، الخميس، إن الحركة "بنت أنفاقها للصمود في وجه المحاولات المحتملة لضخ المياه إليها".

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت: "تم بناء الأنفاق من قبل مهندسين مدربين، ودرسوا جميع الاحتمالات، بما في ذلك ضخ المياه".

ومع ذلك، عملت الأنفاق أيضًا بمثابة شريان حياة اقتصادي لسكان غزة، حيث تنقل الأشخاص والبضائع وأحيانا الوجبات السريعة الأمريكية وسط حصار تفرضه إسرائيل ومصر منذ 17 عاما.

"أداة للحرب"

تم استخدام الأنفاق تاريخيا كأداة من أدوات الحرب، واستخدمها الفرنسيون في فترة ما بين الحربين العالميتين، ومن قبل تنظيم "القاعدة" في جبال أفغانستان، ومن قبل الفيتكونغ (الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام) في غابات جنوب شرق آسيا لكن أنفاق "حماس" فريدة من نوعها.

وقال داني أورباخ، المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية في القدس، إنهم "مبتكرون للغاية في عمقهم، وفي تطورهم، وفي فخاخهم".

ويُزعم أن الهيكل الجوفي قد تم بناؤه تحت معظم قطاع غزة - وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم أكثر من مليوني شخص - وبحسب بعض الروايات، يصل عمقها إلى بضع مئات من الأقدام تحت الأرض.

ويمكن أن تكون أنفاق "حماس" كبيرة بما يكفي لاستيعاب المقاتلين والأسلحة والبضائع وحتى السيارات، وفقا للخبراء ولقطات الفيديو التي نشرتها الحركة.

ويقول الخبراء إن بعضها معزز بجدران إسمنتية سميكة أو مفصولة بأبواب معدنية، وليست جميعها متصلة ببعضها البعض.

ولا يعتبر حجم الاختبارات التي يجريها الجيش الإسرائيلي واضحا: ما هي كمية المياه ومقدار الضغط الذي يستخدمه لإغراق الأنفاق أو حتى الأنفاق التي يستهدفها.

ولكي تنجح العملية، يجب أن يكون الضغط الذي يتم به ضخ المياه إلى الأنفاق مرتفعا بما يكفي لتدمير ليس فقط الجدران الأسمنتية، ولكن أيضا الأبواب المعدنية السميكة التي تفصل بعضها.

وقال أورباخ إن على أقل تقدير فإن عملية الفيضانات يمكن أن تجبر مقاتلي "حماس" على التحرك داخل الأنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الاستخبارات الإسرائيلية في التعرف على المسلحين وربما الرهائن.

"من المحتمل أن تكون هناك آثار جانبية"

إن طريقة إغلاق الأنفاق عن طريق إغراقها ليست جديدة بالنسبة لإسرائيل أو غزة.

وفي محاولة لإغلاق بعض الأنفاق التي يُزعم أن "حزب الله" بناها على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قام الجيش الإسرائيلي في عام 2018 بإغراقها بالإسمنت، الذي انتهى بها الأمر بالتسرب إلى السطح في القرية الجنوبية اللبنانية فوق الهيكل.

وبالمثل، بدأت مصر في عام 2013 في إغراق الأنفاق الممتدة تحت حدودها المشتركة مع غزة، باستخدام مياه البحر ومياه الصرف الصحي والأسمنت لوقف ما قالت إنه تهريب الأسلحة من قبل المتمردين الإسلاميين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء.

وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة في وقت لاحق إن المياه التي غمرت الأنفاق ارتفعت إلى السطح، مما أدى إلى تدمير المحاصيل وتلويث إمدادات المياه العذبة والمخاطرة بانتشار الأمراض.

وفي عام 2021، ادعت "حماس" أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر (311 ميلا) تحت غزة.

ولتوضيح ذلك، يبلغ طول قطاع غزة 41 كيلومترا فقط، ويصل عرضه إلى 12 كيلومترا.

وشبكة CNN غير قادرة على التحقق من مزاعم "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي، هذا الشهر، إنه دمر ما لا يقل عن 500 فتحة نفق في غزة وحدد موقع أكثر من 800 منها حول القطاع الفلسطيني.

وذكر في الأسبوع الماضي أن العديد من فتحات الأنفاق "تقع في مناطق مدنية" وداخل مباني مدنية.

لكن عملية غمر المياه يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على المنطقة، اعتمادا على كيفية حدوثها.

حيث أن غمر الأنفاق الموجودة أسفل المناطق المأهولة بالسكان يهدد بإلحاق الضرر بالبنية التحتية التي لا تزال سليمة في المنطقة.

ويقول الخبراء إنها تهدد أيضًا بتلويث مصدر المياه العذبة.

قال أورباخ: "أرى مشكلة واحدة تتعلق بمياه البحر على سبيل المثال تضاريس غزة رملية للغاية، وهذا يعني أن مياه البحر يمكن أن تتسرب وتدمر طبقات المياه الجوفية ومياه الشرب".

ويعد مصدر المياه العذبة الوحيد في الإقليم، وهو طبقة المياه الجوفية الساحلية، وتتعرض بالفعل للاستنزاف بشكل متزايد بسبب الإفراط في استخراجه، كما أنها ملوثة بمياه الصرف الصحي وتسرب مياه البحر، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وقد أدت الحرب إلى تقليص إمكانية الحصول على مياه الشرب بشكل كبير، حيث حذرت وكالات الإغاثة من أن الفلسطينيين يضطرون إلى شرب المياه القذرة أو المالحة لإرواء عطشهم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

وقال أورباخ إنه إذا غمرت المياه شبكة الأنفاق بأكملها، فقد تنهار المباني فوقها أيضا، مضيفا أن الأضرار قد تكون واسعة النطاق لأن الكثير منها يقع تحت البنية التحتية المدنية.

لكن بعض الخبراء قالوا إن الهدف من غمر المياه قد لا يكون تدمير الأنفاق بالكامل في الوقت الحالي.

وقال مدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت: "نظرا لاتساع الأنفاق ولأن الكثير منها محفور تحت البنية التحتية والمباني والمدارس وما إلى ذلك، هناك رغبة في إعاقتها في الوقت الحالي، حتى لو لم يتم تدميرها بالكامل".

وأضاف أن الإسرائيليين يمكن أن يعملوا مع الجهة التي ستحكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب في تفكيك شبكة الأنفاق بالكامل.

وأضاف ليفيت: "أتصور أن هناك دراسة لكمية مياه البحر اللازمة لجعل النفق غير صالح للاستخدام، بدلا من تعريض حياة الناس للخطر"، في إشارة إلى الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا تحت الأرض في غزة.

وتابع: "أعتقد أن الناس لديهم رؤية لإغراق الأنفاق على أنها ضخ الكثير من المياه، حيث أن النفق بأكمله بدون أكسجين ومليء بالمياه فقط، وأتخيل أن الأمر ليس كذلك".

قد يكون الرهائن في الأنفاق

إن مصدر القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة لأغلب الإسرائيليين اليوم هو العشرات من الرهائن الذين ما زالوا في غزة، ومن المعتقد أن العديد منهم محتجزون تحت الأرض.

وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط شعبية مكثفة لاستعادة الرهائن أحياء.

وكشفت تسجيلات صوتية مسربة للقاء بين الرهائن المفرج عنهم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الشهر عن غضب من احتمال إغراق الأنفاق.

وسمع في أحد التسجيلات مختطفة محررة لا يزال زوجها في الأسر تقول: "وأنت تتحدث عن غمر الأنفاق بمياه البحر؟ أنتم تقصفون مسار الأنفاق في المنطقة التي تتواجد فيها بالضبط"، في إشارة إلى القصف العنيف فوق الأنفاق.

وأضافت: "أنت تعطي السياسة أولوية أكبر من عودة المختطفين".

وتعتقد إسرائيل أن هناك 132 رهينة ما زالوا في غزة، من بينهم 112 يعتقد أنهم على قيد الحياة، في حين يعتقد أن 20 في عداد الأموات، حسبما صرح مكتب رئيس الوزراء لشبكة CNN يوم الجمعة.

وتحدث بعض الرهائن الذين أطلقت "حماس" سراحهم في أكتوبر/ تشرين الأول عن نظام الأنفاق، ووصفوا البناء بأنه "شبكة عنكبوت".

وقالت أدينا موشيه، التي أخذت من غرفتها الآمنة في إسرائيل ونقلت إلى غزة يوم 7 أكتوبر، أُجبرت على الدخول في أنفاق تحت الأرض من خمسة طوابق، بحسب ابن أخيها إيال نوري.

وقال ليفيت: "خلاصة القول هي أن حماس استثمرت الكثير من الوقت والمال في هذه البنية التحتية، وهو ما لا يخدم مصلحة الناس في قطاع غزة"، مضيفا أنه "من وجهة نظر إسرائيل، تظل هذه البنية التحتية واحدة من أهم المنشآت العسكرية الحيوية. أهداف البنية التحتية. لذا، بطريقة أو بأخرى، يمكن للمرء بالتأكيد أن يتوقع أن الإسرائيليين سيتطلعون إلى تعطيل أنفاق حماس".