نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

القدس (CNN)-- أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ستدخل إلى غزة مباشرة من الأراضي الإسرائيلية ابتداء من الأحد، للمرة الأولى منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT) إن شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ستخضع لفحوصات أمنية وسيتم نقلها مباشرة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم للبضائع.

وأضاف مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "سيؤدي هذا إلى زيادة الحجم اليومي للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ويتم تسليمها إلى سكان غزة".

ويعتبر معبر كرم أبو سالم أحد معبرين إسرائيليين، شهدا تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية، هذا الأسبوع، لكن لم يسمح للمساعدات بدخول غزة مباشرة من المعبرين، وبدلا من ذلك، تم نقلها لدخول غزة عبر معبر رفح من مصر.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن لأول مرة، الجمعة، أنه سيتم السماح بدخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وقال إن مجلس الوزراء "وافق مؤقتا على تفريغ الشاحنات على الجانب الغزي" من معبر كرم أبو سالم، "بدلا من إعادتها إلى معبر رفح".