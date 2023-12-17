نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

وزير خارجية الأردن عن حرب غزة: لا يمكن الفوز بها.. وإسرائيل تكبدت هزيمة استراتيجية

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في بيان الأحد، إن حوالي 18.800 فلسطيني – 70٪ منهم نساء وأطفال – قٌتلوا في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيًا و135 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأشارت الوزارة في تقريرها أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا في القطاع، وأن معدلات الإشغال ارتفعت إلى 206% في أقسام المرضى و250% في وحدات العناية المركزة.

ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وتبني الوزارة أرقامها على البيانات الواردة من المستشفيات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وحتى الأسبوع الماضي (10 ديسمبر/ كانون الأول)، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 22 ألف هدف في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على رقم محدث.