رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتحمل مسؤولية قتل الرهائن الـ 3 في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مسؤوليته عن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين قتلوا عن طريق الخطأ على يد جنود الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قائلا إن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقًا أوليًا في الحادث.

وقال هاليفي في بيان بالفيديو: "الجيش الإسرائيلي، وأنا كقائد له، مسؤولون عما حدث، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في القتال المستقبلي"، مُشيرًا إلى الحادث باعتباره "حدثًا صعبًا ومؤلمًا".

وأضاف هاليفي: "ليس هناك ما يريده جنود الجيش الإسرائيلي وقادتهم في قطاع غزة أكثر من إنقاذ الرهائن أحياء. وفي هذه الحالة، لم ننجح. نشعر بالحزن العميق للعائلات لمقتل الرهائن".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "القرار في جزء من الثانية يمكن أن يكون قرار حياة أو موت. أعتقد أن الرهائن الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم – لقد تحركوا بلا قميص حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء، لكن التوتر تغلب على كل ما سبق".

وقال هاليفي إن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقا أوليًا في الحادث وأبلغ عائلات الرهائن المقتولين بالنتائج التي توصل إليها. وأوضح: "لقد أبلغنا العائلات بالنتائج الصعبة ونشرناها للجمهور بشفافية. قد تكون هناك حالات إضافية يهرب فيها الرهائن أو يتم التخلي عنهم أثناء القتال، وعلينا واجب ومسؤولية إنقاذهم أحياء".