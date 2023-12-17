نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إنه أجرى محادثات مؤلمة مع عائلات الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم وقتلهم عن طريق الخطأ في غزة.

وقال غالانت: "سمعت آلامهم، كانت هذه محادثات مشحونة ومؤلمة. كانت صعبة في المقام الأول على العائلات، ولكنها كانت صعبة أيضًا بالنسبة لي شخصيًا"، مضيفا أنه كوزير للدفاع يتحمل مسؤولية كل ما يحدث خلال هذه الحرب.

ووصف غالانت الحادث بأنه "أحد أكثر الأحداث مأساوية وصعوبة التي يمكنني تذكرها"، طالبا من الإسرائيليين الحفاظ على دعمهم لجنود الجيش الإسرائيلي العاملين في غزة، قائلا: "حققوا (الجنود) إنجازات عظيمة، بينما خاطروا بحياتهم. يجب أن نقف إلى جانبهم".

والتقى غالانت أيضًا السبت مع قادة الجيش والمخابرات حول الجهود الجارية لإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.