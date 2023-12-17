نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

فيديو يظهر سجالًا بين أقارب رهائن إسرائيليين في غزة ووزير الدفاع غالانت أمام منزله

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم منتدى أسر الرهائن والمفقودين، حاييم روبنشتاين، السبت، إن أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة "يعانون من الألم" بعد مقتل ثلاثة رهائن بطريق الخطأ على يد القوات الإسرائيلية.

وقال روبنشتاين: "مثل شعب إسرائيل بأكمله، نحن جميعا نتألم بسبب مأساة الأمس".

وتحدث العديد من أفراد عائلات الرهائن من "ساحة الرهائن" في تل أبيب، مطالبين الحكومة بتقديم خطة لإعادة الأسرى المحتجزين إلى إسرائيل بأمان.

وقالت راز بن عامي، الرهينة التي أفرجت عنها حماس في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها حذرت أعضاء الحكومة الإسرائيلية من أن القتال في غزة يمكن أن يضر بالمحتجزين لدى حماس. كما تم أخذ زوجها كرهينة ولم يتم إطلاق سراحه بعد.

وقالت: "لسوء الحظ، كنت على حق. الرهائن يمرون بالجحيم، وهم في خطر على حياتهم... كل يوم، ساعة، دقيقة أمر بالغ الأهمية… الحملة العسكرية وحدها لن تنقذ الرهائن".

وأضافت بن عامي أنها "تتوسل" للحكومة الإسرائيلية "لتقديم إطار لإطلاق سراح الرهائن وتشجيع العالم على دعمه".

وقال داني إلغارات، شقيق الرهينة إسحق إلغارات، إنه "لا يحصل على ما تنتظره (الحكومة الإسرائيلية)".

وتابع: "نحن نرى ما يحدث. نواصل الحصول على التوابيت، جثة تلو الأخرى"، مُشيرًا إلى أن أفراد الأسرة سينقلون نشاطهم إلى مقر الجيش الإسرائيلي إذا لم يتلقوا ردًا من الحكومة. وأضاف: "سنقف هناك 24 ساعة في انتظارهم".