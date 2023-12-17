الجيش الإسرائيلي يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف "أكبر نفق لحماس" في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق، الذي تم تأمينه "قبل بضعة أسابيع" ولكن تم الكشف عنه للجمهور، الأحد، واسع بما يكفي لقيادة مركبة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترًا (أكثر من 160 قدمًا) تحت الأرض ومجهز بالكهرباء والتهوية وأنظمة الاتصالات.

ولا يعبر النفق إلى إسرائيل ولكنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق هو جزء من "البنية التحتية الإستراتيجية" لحركة حماس وسيتم تدميره.

وفي مقطع فيديو شاركه الجيش الإسرائيلي، ادعى أن النفق تم إنشاؤه لتحركات قوات حماس وكنقطة انطلاق للهجمات.

وتظهر اللقطات التي شاركها الجيش الإسرائيلي، التي يُزعم أن حماس صورتها لإظهار بناء النفق، مركبة كبيرة تدخل النفق وخط سكة حديد مؤقت بداخله.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من اللقطات أو ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وفي بيان له الأحد، زعم الجيش الإسرائيلي أن نظام الأنفاق كان مشروعًا لمحمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار. ولم يقدم جيش الدفاع الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ما يجب معرفته عن أنفاق غزة: تُعرف الأنفاق التي لا تعد ولا تحصى تحت غزة بأنها ممرات تستخدم لتهريب البضائع من مصر وشن هجمات إلى إسرائيل.

تُستخدم متاهة الأنفاق الواسعة، التي يشار إليها بالعامية باسم "مترو غزة"، أيضًا لنقل الأشخاص والبضائع، وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحماس - كل ذلك بعيدًا عن أعين المتطفلين من طائرات الجيش الإسرائيلي وطائرات المراقبة بدون طيار.

ادعت حماس في عام 2021 أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر (311 ميلاً) تحت غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقًا أم مجرد كذب. وإذا كان هذا صحيحًا، فإن أنفاق حماس تحت الأرض ستكون أقل بقليل من نصف طول نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

خلال هجومه على القطاع، ادعي الجيش الإسرائيلي أنه كشف "المئات من ممرات الأنفاق الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة"، قائلا إنه يعمل "لتحديد وتدمير العشرات من طرق الأنفاق الهجومية".

مؤخرًا، قام الجيش الإسرائيلي باختبار طرق لإغراق أنفاق حماس.