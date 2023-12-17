قبالة ليبيا.. الأمم المتحدة تعلن غرق أكثر من 60 مهاجرا في قارب

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن نحو 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا بعد "غرق سفينة مأساوي" قبالة سواحل ليبيا.

ونقلاً عن روايات الناجين، قال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في منشور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، إن القارب غادر مدينة زوارة الساحلية، الواقعة غربي العاصمة طرابلس، على بعد 60 كيلومتراً (37 ميلاً) من الحدود التونسية، وعلى متنه حوالي 86 شخصاً.

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا للحصول على مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية على طول طريق إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفي كل عام، يتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص، والمآسي في البحر ليست غير شائعة حيث يفر الكثيرون من الصراع بحثًا عن حياة أفضل.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد توفي أو فقد أكثر من 2,500 شخص هذا العام وحده في وسط البحر الأبيض المتوسط.