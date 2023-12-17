نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة، لكنهما لم يصلا إلى حد المطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وكتب الوزيران في مقال مشترك لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نُشر، السبت: "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي إلى سلام مستدام، وكلما تم ذلك مبكرا، كلما كان أفضل، فالحاجة ملحة"، وأضاف أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين قُتلوا".

وفي المقال المشترك، لا يعتقد كاميرون ولا بيربوك أن الدعوة إلى "وقف عام وفوري لإطلاق النار" هي "الطريق إلى الأمام". وأضافا أن وقف إطلاق النار الفوري "يتجاهل سبب اضطرار إسرائيل للدفاع عن نفسها".

وقال الوزيران: "هاجمت حماس إسرائيل بوحشية، ولا تزال تطلق الصواريخ لقتل المواطنين الإسرائيليين كل يوم، ويجب على حماس أن تلقي سلاحها".

وأوضح الوزيران أن ترك حماس في السلطة في غزة، سيكون عقبة دائمة على الطريق نحو حل الدولتين.

وأضافا أن "وقف إطلاق النار غير المستدام، الذي ينهار بسرعة يؤدي إلى مزيد من العنف، وسيجعل من الصعب بناء الثقة اللازمة للسلام".

وفي حديثه لشبكة CNN خلال زيارة إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال كاميرون: "إذا تركنا حماس مسؤولة حتى عن جزء من غزة، فلن يكون هناك حل الدولتين أبدا، لأنه لا يمكنك توقع أن تعيش إسرائيل بجوار مجموعة من الناس الذين يريدون القيام بيوم 7 أكتوبر مرة أخرى".

وكان كاميرون قد قاوم في السابق دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وقال كاميرون: "علينا أن نمنح إسرائيل ذلك الدعم الأساسي المتمثل في القول: "أنتم محقون في محاولة التخلص من قيادة حماس وعناصرها المسلحة".

وأضاف كاميرون وبيربوك أنهما يدفعان الجهود الدبلوماسية للاتفاق على هدنة مؤقتة لإدخال المزيد من المساعدات وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وقالا إن احتجاز حماس للرهائن "يؤخر فقط التقدم نحو السلام".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، لكن بريطانيا وألمانيا امتنعتا عن التصويت على القرار غير الملزم.